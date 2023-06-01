Предсказать судьбу и призвать любовь: традиционные гадания для девушек и обряды на Троицу

В Украине православные христиане 4 июня будут праздновать Зеленые святки или Троицу. Как оказалось, между ними есть некоторые разногласия.

Например, Зеленые святки – это дохристианский весенний языческий праздник, который имеет свои традиции. В частности, девушки в этот день гадают на будущее и призывают любовь в жизнь.

Гадать следует натощак и в одиночестве. Девушка должна подойти к березе, загадать желание и отломить веточку, предварительно сказав: "Благослови, Троица, Святая Богородица. Ветви, обломись, а рабу Божьему (имя) судьба явись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отныне и навсегда, и во веки веков. Аминь".

После этого нужно сосчитать количество почек на ветке. Если количество парное – желание сбудется.

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Также девушки запускают на Троицу венки по воде. В зависимости от поведения венчика можно предсказать дальнейшую судьбу:

плывет ровно – жизнь будет спокойной и доброй;

плывет под водой – к болезни;

тонет – к беде;

качается на волне – к бурной жизни;

распался – до разлуки с милым;

быстро ушел – замужество вдали от дома;

задержался у берега – до следующей Троицы перемен не будет.

Отдельным обрядом в древности было заговор на любовь Нужно взять букет из церкви и сплести из него венок, а перед сном подумать о любимом человеке и прочитать заговор, после которого венок кладется под подушку:

"Не молясь ложусь спать и не перекрестившись, Господь, прости, Христос. Под голову кладу венок из святых трав. Как эти травы в венок переплетались, так пусть раб Божий (имя) вокруг меня рабы (имя) вьется, как венок будет увядать и сохнуть, так пусть сохнет-горюет он за мной, Божьей рабой (имя), пищей не заедает, питьем не запивает, игрой не загуляет. Будьте слова мои крепче камня и булата, острого ножа и копья. А ключ моих слов и утверждение, и крепость крепка, и сила сильна в небесной высоте, а замок в морской глубине. Ныне и всегда, и во веки веков"

Напомним, мы уже писали об обрядах и традициях Зеленых праздников.

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