Предсмертную картину Густава Климта 'Дама с веером' на Sotheby's продали за рекордную сумму

Последняя картина Густава Климта "Дама с веером" на Sotheby's была продана за рекордные 85,3 миллиона фунтов стерлингов (это более 108 млн долларов). Таким образом, она стала самым ценным произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе.

"Даму с веером" (Dame mit Fächer) приобрел коллекционер из Гонконга, сообщается в соцсетях аукционного дома. Это полотно было создано художником перед его гибелью в 1918 году.

Предыдущий рекорд на европейских торгах среди произведений искусств принадлежал бронзовой статуэтке Альберто Джакометти "Шаговый человек I". Она была продана в 2010 году за 104,3 млн. долларов.

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Ранее в Sotheby's планировали продать картину по начальной ставке $80 млн. Руководитель торгов Хелен Ньюман отмечал, что это лучшее полотно Климта, написанное художником "в расцвете сил". По ее словам, в отличие от других работ художника эта картина была создана не по заказу, а для себя. При этом отмечается, что личность девушки на холсте установить не удалось до сих пор.

Первоначально полотно принадлежало покровителю Климта и его другу, крупному промышленнику Эрвину Белю. После этого полотно перешло к коллекционеру Рудольфу Леопольду, который и продал "Даму с веером" семьи нынешнего владельца 1994 года за $12 млн.

Напомним, в США на аукционе Sotheby's установили два новых мировых рекорда по продаже драгоценных камней.

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