Представительница россии на 'Мисс Вселенная' показала зрителям непристойный жест со сцены (видео)

Несколько дней назад в США состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Победительницей стала 28-летняя американо-филиппинская модель, победительница конкурса "Мисс США 2022" Р'Бони Габриэль.

Украинка Виктория Апанасенко не смогла войти в десятку самых красивых. Равно как и россиянка Анна Линникова – она заняла 16 строчку.

В ходе конкурса не обошлось без скандалов со стороны россиянки. Сначала она пыталась во время совместного фото пристроиться возле украинской красавицы, однако Виктория Апанасенко избежала этой провокации – когда она увидела, что россиянка направляется к ней, попросила одну из участниц поменяться местами.

Апанасенко прокомментировала поступок Линниковой следующим образом: "Она получила задание от ее оргкомитета, что должно сделать со мной селфи. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос и пока на него нет ответа — поддерживает ли она политику своего президента, начавшего войну в Украине, или нет, несколько раз предлагали сделать "дружеское фото".

Затем стало известно, что Линникова во время конкурса вела себя неприлично. В частности, президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала в Инстаграме, что россиянка "вела себя отвратительно, пыталась выдавать себя жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом "расистами".

Впоследствии в сети появилось видео, как во время дефиле на конкурсе россиянка во время демонстрации платья левой рукой показала всем зрителям непристойный жест.

Когда она держала полы платья на вытянутых руках, то левой рукой показала средний палец.

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