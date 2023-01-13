Представительница Украины на 'Мисс Вселенная' красиво избежала провокации россиянки во время фотосессии (видео)

Конкурсантка "Мисс Вселенная" от Украины Виктория Апанасенко красиво избежала провокации россиянки Анны Линниковой во время совместной фотосессии. Представительница рф пыталась стать рядом с украинкой, чтобы показать "дружбу" и вызвать скандал.

Впрочем, Апанасенко вовремя заметила намерения россиянки и красиво ушла от позирования рядом. Момент попал на видео и распространился в TikTok.

На видео можно увидеть, как конкурсантки из всех стран выстроились в два ряда. В определенный момент к женщинам подошла россиянка и решила стать именно рядом с украинкой.

Апанасенко, увидев это, шагнула назад и схватилась за конкурсантку рядом с собой. Немного погодя она обратилась к стоящей слева от представительницы Колумбии и попросила поменяться местами.

К счастью, колумбийка не возражала, поэтому на общем фото расстояние между нашей красавицей и россиянкой увеличилось на одну конкурсантку.

Напомним, 11 января в Новом Орлеане стартовал конкурс "Мисс Вселенная". Сеть возмутило присутствие на конкурсе представительницы рф и очаровал образ украинки.

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