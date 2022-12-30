Представительницы пяти знаков зодиака станут мамами в 2023 году: они будут очень счастливы

2023 год станет временем больших перемен для пяти представительниц зодиакального круга – они станут мамами, и эта радостная новость изменит их жизнь. Хлопот будет много, но все они окажутся приятными.

По словам астрологов, год Черного Водяного Кролика станет очень важным для женщин Тельцов, Раков, Дев, Стрельцов и Водолеев. Они будут по-настоящему счастливыми.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака получит положительный тест на беременность ближе к осени и поделятся этой новость со всеми близкими. Тельцы будут смело строить планы на будущее и обустраивать семейное гнездышко.

Рак

Новость о беременности может стать неожиданной для Раков, но от этого не менее радостной. Правда, уроженцам знака придется отказаться от карьерных амбиций и сделать паузу в работе.

Дева

Для Дев беременность также окажется неожиданной. Поскольку уроженцы знака отличаются перфекционизмом, они будут переживать, что не сделали всех анализов и не подготовились. Однако это волнения напрасны – беременность будет легкой.

Стрелец

Стрельцов в 2023 году ждет много перемен – они могут переехать в другой город и сменить работу. Еще одной новостью, которая изменит все планы, станет беременность. Уроженцам знака придется пересмотреть свои приоритеты.

Водолей

Водолеи будут очень рады новости о беременности и сразу же займутся обустройством детской. Для уроженцев знака это время будет очень знаковым, они постараются воплотить все мечты и дать все лучшее своему ребенку.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.