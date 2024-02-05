При взрыве в Лисичанске ликвидирован Алексей Потелещенко: возглавлял МЧС в так называемой 'ЛНР'

В результате удара по оккупированному Лисичанску погиб министр самопровозглашенной "ЛНР" Алексей Потелещенко. Среди погибших и 27 оккупантов и коллаборантов, собравшихся в ресторане под названием "Adriatic", расположенном вблизи пекарни.

Об этом сообщили российские госагентства, информацию также подтвердил глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник. Он сказал, что до того, как полковник Алексей Потелещенко возглавил министерство чрезвычайных ситуаций в самопровозглашенной "ЛНР", он работал в рядах так называемой "Народной милиции ЛНР".

Читайте также: В Авдеевке критическая ситуация, в городе идут уличные бои

российское МЧС сообщало, что после завершения спасательных работ на месте взрыва в Лисичанске погибли 28 человек.

Из сообщений так называемых российских "военкорров" известно, что в ресторане праздновали день рождения депутата "ЛНР" Ивана Жушма. Z-военкор Юлия Андриенко утверждает, что здесь отмечали день рождения "хозяина заведения", который посетили "верхушка МЧС, прокуроры и местные депутаты".

Андриенко и "военкорр" Дмитрий Зименкон считают, что удар был не случайным - ему предшествовала работа наводчика.

Таким образом, во время удара по ресторану погибли верхушка "МЧС ЛНР", депутаты-коллаборанты и прокуроры.

Назначенные россией луганские чиновники возложили ответственность за удар на ВСУ. Украина официально пока не комментировала атаку.

Ранее морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!