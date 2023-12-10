Причем здесь вулканы?: Ученые предложили снизить яркость солнца, чтобы преодолеть глобальное потепление

Становится все более очевидным, что наши климатические цели достичь трудно. За 2022 год температура поднялась на 1,26 °C, а к середине 2030-х мы можем приблизиться к 1,5 °C. Даже с существующей климатической политикой ожидается увеличение температуры более чем на 2,5 °C к концу века.

Такой рост температуры станет настоящей угрозой для уязвимых общин и экосистем мира. В этой связи наступило время искать радикально новые решения для остановки изменения климата, пишет Sciense Alert.

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На помощь могут прийти мощные вулканические извержения, подобные Тамборе (Индонезия, 1815) и Пинатубо (Филиппины, 1991), временно снижающие глобальную температуру. Это происходит из-за образования туманного слоя микроскопических частиц в верхних слоях атмосферы, временно затемняющего Солнце. Такой эффект можно скопировать для преодоления глобального потепления.

Солнце нагревает Землю, но тепло удерживают парниковые газы, которые задерживают выделяемое нашей планетой тепло. Искусственный туман, подобный возникающему после извержений вулканов, может уменьшить влияние газов, задерживая лишь 1% солнечного света и охлаждая планету на 1°C.

Инженерные оценки свидетельствуют, что этот процесс можно осуществить, используя реактивные самолеты, которые будут высвобождать отражающие частицы в верхние слои атмосферы. Хотя это может показаться неправдоподобным, научные данные подтверждают его техническую возможность и относительную эффективность.

Важно отметить, что приглушение Солнца не решает проблему корневого возмущения климата, вызванного выбросами CO₂. Однако оно может обеспечить временное облегчение последствий изменения климата.

Такой метод позволяет создать равномерный эффект охлаждения во всем мире, регулируя расположение выбросов частиц. Это позволяет значительно снизить климатические риски, но не полностью устраняет их.

Важным аспектом является то, что приглушение Солнца не решает основной проблемы – увеличение концентрации CO₂ в атмосфере. При этом возможны побочные эффекты, такие как воздействие на озоновый слой, изменения в режиме осадков и атмосферные реакции, требующие дополнительного изучения.

Преодоление причин климатических изменений – это залог будущей устойчивости и необходимо продолжать усилия по сокращению выбросов CO₂. Однако приглушение Солнца может стать временным решением, которое позволит снизить негативные последствия изменения климата, пока продолжается борьба с коренными причинами этого явления.

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