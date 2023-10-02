Причины меланомы: 5 признаков опасных родинок

Любите погреться на солнце и считаете загар своей изюминкой?

Возможно, при этом вашу кожу украшают несколько десятков родинок?

В таком случае вы должны знать, что меланома - это наиболее распространенный вид рака кожи, при котором шансы выжить чаще всего равны нулю. И УФ-лучи играют не последнюю роль в развитии этого опасного заболевания.

По оценкам Американского онкологического общества, лишь в США было диагностировано около 97 610 новых случаев меланомы в 2023 году. За последние десятилетия уровень заболеваемости меланомой растет с невиданной скоростью. По мнению ученых, в особой группе риска - женщины от 30 до 40 лет, а также люди старше 50 лет.

Как распознать опасные родинки?

Меланома как приговор: какие у вас риски заболеть

Меланома - это один из самых опасных типов рака кожи, который развивается в клетках меланоцитах, вырабатывающих меланин - пигмент, придающий коже цвет. Меланома также может образовываться в глазах, в носу и горле.

Точной причиной появления меланомы ученые пока не знают. По мнению врачей, воздействие УФ-излучения солнечного света и ламп для соляриев увеличивает риск развития заболевания. Ограничение воздействия ультрафиолета существенно снижает риск развития меланомы.

Врачи утверждают, что уровень смертности от меланомы существенно снизился за последнее десятилетие с 2011 по 2020 год, благодаря современным достижениям в лечении: примерно на 5% в год у взрослых моложе 50 лет и на 3% в год у людей от 50 лет и старше.

По сравнению с темнокожими, меланома в 20 раз чаще встречается у белых людей. Риск развития заболевания для белых людей составляет около 2,6%, а для темнокожих 0,6%.

С возрастом риск меланомы увеличивается: 65 лет - это средний возраст людей на момент постановки диагноза. Но меланома нередко встречается даже среди тех, кто моложе 30 лет. По данным американских ученых, меланома особенно распространена у молодых женщин.

Распознать опасность: родинки подскажут

Единственное условие успешного лечения меланомы - обнаружить ее на ранней стадии. Она может развиться на любом участке тела, но чаще всего меланомы развиваются в местах, на которые чаще всего попадает солнечный свет, особенно летом: на спине, ногах, руках и лице. Меланомы также могут возникать на нижней части ступней ног, ладонях рук и ногтях. Скрытые меланомы часто часто диагностируют людям с более темной кожей.

Первыми признаками меланомы часто являются:

изменение размера, формы и цвета ранее существующей родинки;

развитие нового пигментированного нароста

Стоит отметить, что меланома может также развиваться на нормальной на вид коже. Нормальные родинки, как правило, имеют однородный цвет - коричневый или черный с четкой линией границы, которая отделяет родинку от кожи. Они имеют размер не больше 6 мм в диаметре, овальную или круглую форму.

Многие родинки появляются в детстве, а новые могут образовываться примерно до 40 лет. У большинства людей в зрелом возрасте имеется от 10 до 40 родинок. Они могут со временем менять внешний вид, а некоторые даже исчезнуть со временем.

Есть несколько определяющих характеристик, которые по мнению врачей, могут указывать на меланому:

асимметричная форма: родинки неправильной формы, например, две совершенно разные на вид половинки.

Неровная граница. Ищите родинки с неровными, зубчатыми границами - это характеристики меланомы.

Изменение цвета. Наросты с несколькими оттенками или неравномерное распределение цвета могут быть опасны.

Диаметр родинок размером более 6 мм - опасный признак.

Быстрое изменение формы или цвета. Опасные родинки также могут вызывать зуд или кровотечение.

Злокачественные родинки сильно различаются по внешнему виду от здоровых. Некоторые могут проявлять все перечисленные изменения, тогда как другие могут иметь только одну или две необычные признаки.

Скрытые меланомы: чего опасаться

Меланомы также могут развиваться на участках тела, на которые не воздействуют УФ-лучи: в промежутках между пальцами ног, на ступнях, ладонях, коже головы или гениталиях. Их часто называют скрытыми меланомами, потому что они возникают в местах, которые большинство людей даже не подумают проверить. Скрытые меланомы чаще всего появляются у людей с более темной кожей.

Скрытые меланомы бывают таких видов:

Меланома под ногтем, акрально-лентигинозная меланома - редкая форма меланомы, которая может возникать под ногтем руки или ноги. Ее также можно найти на ладонях рук или нижней части ступней ног. Такая меланома чаще встречается у людей азиатского происхождения, темнокожих людей и людей с темным пигментом кожи.

Меланома слизистой оболочки развивается на слизистой оболочке носа, рта, пищевода, ануса, мочевыводящих путей и влагалища. Их крайне трудно обнаружить, поскольку их легко перепутать с другими заболеваниями.

Меланома глаза. Меланома глаза чаще всего возникает в сосудистой оболочке - слое под белком глаза (склерой). Заболевание может вызывать изменения зрения и может быть диагностировано во время осмотра глаз.

Загадка происхождения меланом

Меланома возникает тогда, когда в клетках меланоцитах происходят нарушения. В здоровом организме новые клетки выталкивают старые к поверхности кожи, где они умирают и в конечном итоге отпадают.

Когда в клетках развивается повреждение ДНК, новые клетки могут начать бесконтрольно расти и в конечном итоге формировать раковые клетки. Ученым до конца неясно, что повреждает ДНК в клетках кожи и как это приводит к меланоме.

Вполне вероятно, что меланома вызывается сочетанием факторов, в том числе экологических и генетических. Тем не менее, врачи считают, что воздействие УФ-лучей является основной причиной меланомы. Поскольку существуют скрытые меланомы, ультрафиолетовое излучение - не единственный фактор риска развития меланомы.

Какие еще факторы увеличивают риск развития меланомы

Светлая кожа. У людей со светлой кожей минимальное количество меланина в коже, поэтому она может больше пострадать от ультрафиолетового излучения. Если вы обладаете светлыми или рыжими волосами, светлыми глазами и предрасположенностью к появлению веснушек и солнечных ожогов, у вас больше шансов заболеть меланомой, чем у человека с более темной кожей. Но меланома может развиваться у людей с более темной кожей, в том числе у латиноамериканцев и темнокожих.

Предрасположенность к солнечным ожогам с волдырями могут увеличить риск развития меланомы.

Чрезмерное воздействие УФ-излучения, исходящего от солнца и соляриев, может увеличить риск развития рака кожи, включая меланому.

Жизнь ближе к экватору или на большей высоте. Люди, которые живут ближе к экватору Земли, где солнечные лучи более прямые, больше подвержены к негативному воздействию УФ-излучения, чем те, кто живет на севере или юге. Это касается также тех, кто живет на большой высоте.

У вас слишком много обычных и необычных родинок. Наличие на теле более 50 обычных родинок указывает на повышенный риск развития меланомы. Родинки необычного типа также увеличивает риск развития меланомы.

Семейный анамнез меланомы. Если у ваших кровных родственников была меланома, у вас также больше шансов заболеть ею.

Ослабленный иммунитет. Люди с ослабленной иммунной системой имеют повышенный риск развития меланомы и других видов рака кожи. Ситуацию могут усугубить лекарства для подавления иммунной системы, а также заболевания, которые ослабляют иммунитет.

Снижаем риски: как защитить себя от меланомы

Чтобы снизить риск развития меланомы и других видов рака кожи, нужно в первую очередь избегать солнца в середине дня. Для многих жителей Северной Америки солнечные лучи самые сильные примерно с 10:00 до 16:00. Запланируйте свои дела на свежем воздухе в другое время дня, даже зимой, когда небо облачно.

Избегание яркого солнца поможет предотвратить солнечные ожоги, которые вызывают повреждение кожи и увеличивают риск развития рака кожи. Чрезмерное увлечение солнечными ваннами также может вызвать рак кожи.

Обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF-защитой не менее 30 круглый год. Тщательнее подбирайте гардероб. Хоть мы и привыкли летом легко одеваться, но врачи рекомендуют летом носить плотную светлую одежду из натуральных тканей, которая закрывает руки и ноги.

Широкополая шляпа и солнцезащитные очки, которые блокируют лучи UVA и UVB, - ваши лучшие друзья жарким летом.

Избегайте соляриев, примите тот факт, что красивая кожа - это здоровая кожа, а загар уж точно не приумножит здоровье. Лампы для соляриев излучают ультрафиолетовые лучи, которые считаются основным провоцирующим фактором меланомы.

Часто осматривайте свою кожу, внимательно изучайте свои родинки, веснушки, и родимые пятна, - рекомендуют врачи. Ведь меланому можно успешно вылечить лишь на ранних стадиях. Ежегодно от рака кожи умирают десятки тысяч людей. По статистике, больше всего страдают те, кто проживает в странах, где круглый год ярко светит солнце. Это достаточно весомый аргумент, чтобы полюбить безопасный загар и отказаться от соляриев.