Придется делиться с родственниками: как получить большой урожай баклажанов

Огородники все чаще выбирают натуральные удобрения, отказываясь от химии в пользу безопасных и эффективных средств, легко приготовленных в домашних условиях. Одним из таких способов является раствор из древесной золы. Чтобы его сделать, достаточно размешать стакан золы в теплом ведре воды.

Настаивать ничего не нужно — средство готово к использованию. Баклажаны поливают им под корень, а для усиления эффекта землю вокруг можно присыпать сухой золой. Об этом пишет agronews.

Еще один популярный вариант – удобрение из скошенной травы. Для этого в ведро на треть накладывают зеленую массу, заливают ее теплой водой, накрывают и ставят в солнечное место в неделю. Через семь дней раствором можно подкармливать баклажаны, выливая примерно литр под каждое растение.

Во время цветения или на этапе появления первых плодов эффективной будет подкормка из шелухи картофеля. Его заливают водой, варят несколько минут, затем охлаждают и процеживают. Полученным настоем поливают растения только под корень.

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Не менее полезно дрожжевое удобрение, хорошо стимулирующее рост плодов. В литре теплой воды растворяют около 600 г прессованных дрожжей, добавляют немного измельченной яичной скорлупы и оставляют на несколько часов на солнце. После настаивания раствор разбавляют водой в соотношении один к десяти и поливают баклажаны – по пол литра на куст.

Следует помнить об одном важном моменте: все удобрения нужно вносить только под корень. Если же жидкость попала на листву, ее следует как можно быстрее смыть чистой водой. Такая аккуратная подкормка поможет укрепить растения и будет способствовать хорошему урожаю.

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