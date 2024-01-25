Придется платить больше: какие коммунальные услуги подорожают с 1 марта

Уже весной 2024 тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги украинцам могут перечислить. Потребителям просмотрят стоимость света и газа.

В то же время, до конца отопительного сезона стоимость электроэнергии останется неизменной.

Об этом сказал в эфире "Общественного радио" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Как сообщил Попенко, потребителям будут пересмотрены тарифы на свет и газ. Новые тарифы, по всей вероятности, утвердят уже весной 2024 года.

"Я думаю, что, вероятнее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию от 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии. А вдобавок к этому еще и стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках 2024 года", - сказал он.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинцы до конца отопительного сезона будут оплачивать свет по действующим тарифам.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", - сказал он.

Напомним, платить за коммуналку и налоги можно электронными деньгами.

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