Пригодятся газеты: садоводы поделились дешевым способом борьбы с сорняками

Сорняки могут расти везде, где есть место в саду, то есть они могут появляться на клумбах, а также на внутренних двориках и гравии. У опытных садоводов есть несколько способов избавиться от них.

В частности, можно использовать старые газеты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Газеты можно использовать как дешевый и эффективный способ остановить рост сорняков. Это также феноменальный блокатор света, а также бумага разлагается, поэтому безвредна для окружающей среды.

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Надо просто положить газету на нужный участок, следя за тем, чтобы все края перекрывали друг друга и не оставляли просветов. Затем полейте газету, чтобы помочь ей удержаться.

Садоводы должны также добавить сверху слой мульчи и тщательно полить. Это поможет обеспечить почву под ней влагой. Однако газеты, как правило, разлагаются в течение нескольких недель и нуждаются в замене.

Использование кипятка также является отличным способом уничтожения сорняков, но его следует использовать только для брусчатки, поскольку он убьет все остальные растения.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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