Принадлежали харапской цивилизации: в Индии нашли саркофаги 'на ножках' в возрасте 4000 лет

Во время раскопок на левом берегу реки Ямуна, расположенной в 70 километрах от столицы Индии археологи нашли гробницу в возрасте 4000 лет, в которой обнаружили саркофаги "на ножках". Все они относятся к позднему, харапскому периоду истории Индии.

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Об этом пишет News Network Archaeology.

Харапская или Индская цивилизация считается третьей по времени появления после египетской и месопотамской.

Саркофаги представляют собой гробы на ножках, в которых находились женские останки. Также в них были обнаружены лук, браслет из полудрагоценных камней, золотые бусы и керамика.

Напомним, в античном амфитеатре в Турции нашли ложу для элиты 1800 лет.

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