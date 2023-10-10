Принесет удачу и поможет выйти замуж: Какие приметы связаны с поведением кошек

Загадочные и очаровательные, кошки всегда были предметом любопытства и легенд в разных культурах мира. Они считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Давайте рассмотрим некоторые из них.

По информации Ukr.Media, существуют многочисленные интересные предрассудки и убеждения, связанные с кошками в разных странах мира. В Нидерландах, например, кошек считают сплетниками, которые могут выболтать ваши сокровенные тайны. Поэтому люди воздерживаются от важных или личных разговоров, когда в комнате находится кошка, если она подслушивает.

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В Японии существует суеверие, что если кошка умывает морду лапами, это означает приближение гостей к дому. Аналогичные предрассудки о кошках существуют в США.

В Италии верят, что услышать чихание кошки – это хороший знак, и это может означать, что скоро к вам придут деньги. Также кошка может внести своим чихом счастливый штрих в свадебный день.

Черные кошки провоцируют больше всего предрассудков, возможно, из-за египетского поверья или европейских убеждений, связанных с ведьмами. Одно из убеждений утверждает, что если черная кошка зайдет на корабль, он затонет в следующем путешествии.

Согласно немецким традициям, кошки могут помочь женщине, мечтающей выйти замуж, если она "покормит кошку из обуви". Однако, к сожалению, этот предрассудок не дает инструкций по дальнейшим действиям.

В некоторых частях Индонезии кошки связаны с погодой, и они могут вызвать дождь, обливаясь водой. Такое верование достигает времен, когда кошек считали причиной дождя.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят ложиться на ноги хозяина.

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