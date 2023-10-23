Принесут нестабильность и конфликты: почему нельзя держать в спальне треугольные предметы

Почему в спальне нельзя ставить треугольную мебель и держать треугольные предметы – народные приметы

Некоторые предметы могут принести нестабильность, проблемы в семье и личной жизни, бессонницу. Все потому, что вы их разместили в неподходящем для этого месте.

К примеру, треугольные предметы нельзя держать в спальне. По народным приметам это может испортиться личные отношения, а в паре появится еще третий/третий.

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Кроме этого, существуют и другие причины, почему следует отказаться от треугольных предметов, или даже картин с треугольниками в спальне:

1. Фэншуй. Эта давняя практика считает треугольные предметы символом нестабильности и конфликтов. Они могут вызвать дисбаланс энергии в доме, что может привести к проблемам в отношениях, здоровье и карьере.

2. Психология. Треугольная форма может вызвать чувство тревоги и дискомфорта. Она может быть связана с опасностью, угрозой или насилием. Треугольные предметы в спальне могут затруднить засыпание и привести к плохим сновидениям.

3. Безопасность. Треугольные предметы могут быть травмоопасны. Они могут нанести ранения, если в них удариться или о них споткнуться. В спальне, где люди проводят много времени отдыхая, это особенно опасно.

В спальне нельзя держать треугольную мебель (кресла, шкафы, столы такой формы), треугольные картины или другие декоративные предметы, треугольные узоры на обоях или постельном белье.

Конечно, не все люди верят в эти приметы. Некоторые люди считают, что треугольные предметы могут быть вполне безопасны и даже полезны. К примеру, треугольные подушки могут поддерживать голову и шею во время сна, а треугольные зеркала могут создавать иллюзию большего пространства.

Напомним, что некоторые предметы декора и интерьера обладают положительной энергетикой и будут привлекать богатство и успех.

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