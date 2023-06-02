Природный пестицид защитит растения от жуков, без использования вредных химикатов: секреты дачников

Летом огороды и дачи могут атаковать вредители – тля, белая мушка, улитки и улитки. Они нанесут значительный вред животным и могут полностью разрушить урожай.

Опытные дачники не советуют использовать химикаты для уничтожения вредителей, они могут быть токсичны для множества других организмов, включая птиц и полезных насекомых. Вместо этого лучше отдать предпочтение натуральным пестицидам, пишет Express.co.uk.

В следующий раз, когда будете готовить острый перец чили, не выбрасывайте кончики или семена. Положите в многоразовую бутылку с водой и оставьте на 24 часа, чтобы раствор настоялся.

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Так готовится мощный пестицид, который поможет оградить растения от жуков и мух без использования вредных химикатов. Перец чили является хорошим пестицидом потому, что он содержит капсаицин, который является хорошим репеллентом.

Самодельный пестицид также можно использовать на листьях пораженных растений, не причиняя им вреда. Порошок чили можно использовать для борьбы с вредителями, посыпав его вокруг основания растений.

Кроме того, садоводы советуют выращивать чили рядом с другими растениями, чтобы отпугивать насекомых и вредителей.

Напомним, муравьи могут повредить вашим растениям, потому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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