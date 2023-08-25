Приведет к потере денег: почему нельзя класть ключи к кошельку

Многие считают кошелек идеальным местом для хранения ключей и плоских миниатюрных инструментов.

Это действительно удобно: все важные вещи хранятся в одном месте, включая ключи, деньги и пластиковые карты. И учитывая приметы, многие люди воздерживаются от хранения ключей в кошельке.

Об этом пишет Время Действий.

Считается, что кошелек – не место для хранения чего-либо, кроме денег.

По народным верованиям, находящиеся в кошельке ключи могут негативно повлиять на финансовую судьбу человека.

Верится, что этот инструмент может препятствовать потоку денег и привести к их потере.

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Однако существует и рациональное объяснение этому. Когда ключи хранятся в кошельке, это может привести к повреждению или появлению дыр, из-за которых будут выпадать монеты.

Также, ключ в кошельке может оставить царапины на пластиковых карточках.

Кроме того, если вы потеряете кошелек – останетесь не только без денег, но и без ключей от дома.

Напомним, мы уже писали о действительно работающих денежных приметах.

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