Навлечете неудачи и болезни: Почему нельзя стирать одежду перед сном

Часто, занятые работой, у нас нет достаточного времени, чтобы стирать свою одежду в течение дня, поэтому многие делают это вечером. Однако существует примета, говорящая о том, что не следует стирать одежду перед сном, поскольку это может привлечь негативную энергию к вашему дому.

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Считается, что момент, когда день переходит в ночь, имеет свою специфическую энергетику.

Согласно некоторым верованиям, ночь есть время, когда появляются отрицательные силы. Поэтому важно избегать сушки белья на ночь как снаружи, так и внутри помещения. Согласно этим поверьям, вещи могут привлечь к себе злых духов или негативную энергию.

Также считается, что одежда, оставленная на ночь, может "насосать" негативную ночную энергию и в дальнейшем вызывать головные боли у человека, который будет его носить.

Кроме того, наши предки также откровенно не доверяли лунному свету. Считалось, что одежда, высушенная под этим светом, может привлечь неудачи и болезни.

Лучше стирать одежду перед обедом. Одежда, выстиранная в это время, способна защитить вас от негативных воздействий. Также лучше избегать стирки в праздничные дни во избежание привлечения нежелательных событий.

Кроме того, среда считается самым благодатным днем для стирки. Согласно верованиям, понедельник является несчастливым днем для стирки, так как это может привести к тому, что всю неделю вы будете сушить постиранную одежду. Вторник также не рекомендуется, поскольку стирка в этот день может привлечь невзгоды к вашей семье. Пятница считается нейтральным днем для стирки и не несет негативных последствий.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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