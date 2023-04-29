Призвете нищету и болезни: никогда не ставьте эти вещи на стол

Почему пустые бутылки нельзя ставить на стол

Когда вы празднуете за столом что-нибудь или просто собрались с близкими, то пустую бутылку ставят на пол. Откуда пошла эта народная примета?

Ведь не раз наши бабушки или другие пожилые люди запрещали опустевшую бутылку возвращать на стол. Поскольку последствия этого могут быть очень печальными.

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Что может произойти, если пустую бутылку не поставить под стол

Если вы опорожнили бутылку, но поставили на стол, то в вашей семье может начаться настоящая "черная полоса". Какие проблемы ожидают:

несчастье в семье;

нищета придет в ваш дом, а финансовое благополучие и достаток оставят его;

может привлечь в дом болезни;

для женщин пустая бутылка на столе – проблемы с деторождением;

в пустой бутылке может поселиться злой дух или проклятие, которые будут потом приносить неудачи.

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Как объяснить примету

Многие считают, что пустые бутылки на столе – бедность для дома и его жителей. Если же их поставили на стол, то хозяйке нечем будет накрыть этот стол.

Кроме этого, раньше считалось, если хозяйка оставила пустую бутылку на столе, то гостям уже стоит благодарить за прием и уходить домой.

В основном пустые бутылки занимают свободное пространство на столе и мешают гостям. Поэтому ее очень просто разбить или задеть.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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