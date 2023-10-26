Проблема в свете: Ученые заявили, что путешествия во времени в прошлое невозможны

Свет – это фундаментальное явление, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни, и, несмотря на его ведомость, он постоянно приводит к неожиданным открытиям, если его исследовать глубже.

Одним из таких сюрпризов стал феномен, связанный с взаимодействием света и материи, а именно то, что происходит, когда свет проходит через материю, такую как стекло или вода. Это явление уже было изучено, однако последние исследования, опубликованные в журнале Optica, обнаружили нечто необычное, пишет IFLScience.

Читайте также: Ученые выяснили, когда люди начали хоронить своих умерших

Когда свет взаимодействует с материей, его скорость меняется и кажется, что он замедляется. Такое явление может быть объяснено стандартным волновым уравнением. Однако волновое уравнение не дает объяснения происходящему именно на грани взаимодействия света и материи, где волна света должна ускоряться.

В новом исследовании учёные предложили новое уравнение, описывающее поведение света во Вселенной с одним пространственным измерением и одним измерением времени. Они предположили, что скорость света может изменяться со временем, и вывели ускоряющееся уравнение волны. На первый взгляд это решение может казаться непонятным, но оно имеет важное научное содержание. Для достижения правильных результатов ученые использовали известную постоянную скорость света в вакууме. Таким образом, они получили корректные решения, как на грани взаимодействия материи и света, так и с обеих сторон от нее. Важной особенностью этого уравнения является то, что оно предполагает движение в одном направлении – вперед.

Согласно исследованию, с точки зрения ускоряющихся волн существует четко определенное направление времени, которое всегда направлено только вперед и никогда назад. Это направление времени определяется термодинамикой, поскольку во всех изолированных системах энтропия со временем растет. Таким образом, новое уравнение подтверждает, что стрела времени всегда двигается в одном направлении – вперед, и это свойство является общим для природы и подчиняется даже свету.

Это исследование имеет важное значение для разрешения древнего научного спора, связанного со светом, который известен как спор Авраама-Минковского. Этот спор состоит в том, что ученые не могли прийти к единственному выводу о том, как изменяется электромагнитный импульс, когда свет попадает в материю. Новое исследование указывает на то, что оба утверждения – увеличение и уменьшение импульса – могут быть верными, в зависимости от точки зрения наблюдателя.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что волны света могут иметь свое собственное время, аналогичное общей теории относительности. Это исследование выходит за пределы оптики и может иметь важное значение для понимания фундаментальных аспектов Вселенной. Если стрела времени всегда направлена в одном направлении, то это может указывать на то, что путешествия обратно в прошлое невозможны.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!