Продажа земельного пая в аренде: что нужно знать владельцам

В Украине уже более трех лет, с 1 июля 2021 года, функционирует открытый рынок земли, что позволяет законно покупать и продавать земельные участки, в том числе сельскохозяйственные, даже если они находятся в аренде. Согласно действующему законодательству, арендатор имеет приоритетное право на покупку земли.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Если процедура преимущественного права не будет соблюдена, собственник может столкнуться с судебными исками.

Для того чтобы продать находящуюся в аренде сельскохозяйственную землю, необходимо выполнить несколько требований:

Владелец земли должен подать заявление нотариуса о намерении продать участок не позднее чем за два месяца до даты купли-продажи. Это заявление нотариус регистрирует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи, который затем удостоверит нотариус. Нотариус в течение трех рабочих дней информирует арендатора посредством ценного письма с уведомлением или лично о намерении собственника продать землю и условия продажи, а также предоставляет арендатору возможность пользоваться преимущественным правом. Если арендатор желает реализовать свое преимущественное право, он должен сообщить нотариусу в течение одного месяца. После этого нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи между владельцем и арендатором. Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца после получения уведомления от нотариуса не ответит, откажется от заключения договора или не придет в назначенное время. В таком случае собственник может продать землю другому лицу.

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Ограничения и возможные нарушения процедуры

Согласно законодательству, если арендатор не имеет права приобретать землю в собственность, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Последующая передача преимущественного права запрещена.

В случае, если земля была продана с нарушением преимущественного права арендатора, он может подать иск о переводе прав и обязанностей покупателя на себя. Арендатор будет вынужден внести в суд сумму, которую покупатель должен был уплатить по договору.

Если находящийся в аренде участок был куплен другим лицом, он обязан сообщить пользователям земли об этом в течение месяца с момента приобретения права собственности.

Смена арендодателя не является основанием для изменений в условиях договора аренды или его прекращения. Если в договоре не указано иное, условия остаются в силе до истечения срока аренды.

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