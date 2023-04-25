Проекция Меркатора: ученые доказали, что Россия и Канада намного меньше по размеру, чем указано на картах

Согласно проекции Меркатора размеры Гренландии и Африки практически одинаковы. Но в действительности африканский континент превосходит размер северного острова в 14 раз.

Об этом пишет Daily Mail.

Общая площадь Гренландии с учетом ряда прибрежных островов составляет 2,16 миллиона квадратных километров. Африканский континент имеет площадь в 30,4 миллиона квадратных километров, превосходя Северную Америку и Россию. Карты же указывают на обратное.

Почему же есть разбежности между фактическим размером территорий и их изображением на карте? В 1596 году географ Герард Меркатора создал самую лучшую среди конкурентов проекцию. Она и встречается на современных картах. В результате некоторые страны, в частности Канада, Гренландия и Россия выглядят больше, чем есть на самом деле. Все дело в эффекте "искажения карты мира". Проекция Меркатора изображает правильные формы массивов суши, но делает северные земли больше, чем они есть на самом деле.

Канада и Россия являются наиболее яркими примерами – занимая на карте мира примерно четверть поверхности Земли, на самом деле им принадлежит всего 5%. Злую шутку сыграла проекция Меркатора и с Австралией, которая согласно картам меньше Аляски, хотя является шестой крупнейшей страной в мире, превышая площадь Аляски в 4,5 раза.

Из-за невозможности изобразить на плоской поверхности реальность сферического земного шара и возникают следующие неточности. Ученый Нил Кейем, занимающийся изучением климатических данных Метеорологического центра с помощью компьютерной программы, создал двухмерное изображение настоящих размеров континентов и стран на нашей планете.

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Затем, с помощью стериграфической проекции, он создал реальную карту мира и смог увидеть реальные размеры стран. Согласно проекции Меркатора Северная Америка и Гренландия аналогичны по площади Африке, хотя последняя больше их обоих вместе взятых. Кроме того, согласно проекции Меркатора скандинавские страны больше Индии, которая на самом деле втрое больше их всех вместе взятых.

Напомним, мы уже писали о жуткой находке в Мексике.

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