Прохладнее всего будет на западе Украины: прогноз погоды на 11 июня

В большинстве регионов страны завтра воздух прогреется до 21-25°C. Теплее всего будет на востоке и юге Украины — там термометры покажут 25-29°C. Наименее жарко будет в западных областях, где ожидается более холодная погода в диапазоне 18-23°C.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. С северо-запада в Украину поступает атмосферный фронт, который принесет грозовую активность. Кратковременные ливни с грозами пройдут в:

западных и северных областях (кроме Сумщины)

Винницкой области

Черкасской области

Одесской области

В этих регионах не исключены шквальные ветры и град. На остальной территории страны вероятность осадков остается низкой.

Киев также попадет под влияние атмосферного фронта. В среду в столице прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Вечером или во второй половине дня местами возможны интенсивные ливни. Температура воздуха в Киеве составит около 20°C.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

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