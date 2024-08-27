Производители пугают дефицитом: в Украине может существенно вырасти цена на популярный продукт

В Украине прогнозируется рост цен на гречку. В 2024 году аграрии значительно уменьшили площади посевов, а также на урожайность этой культуры повлияли климатические изменения.

Об этом сообщил Олег Сидоров, руководитель департамента агропромышленного развития Винницкой ОГА, сообщает Agronews. Он объяснил это падением цен на гречку, которое наблюдались в начале года.

В начале 2023 года высокие цены на гречку побудили фермеров засеять 124 тыс. га, но в этом году под посев отвели лишь 100 тыс. га. В Винницкой области площади посевов сократились в 2,5 раза, и теперь урожай будут собирать только с 5,5 тыс. га.

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Также стоит учесть длительную июльскую засуху, которая может привести к значительному уменьшению урожая и снижению валового сбора гречки.

Следовательно, цены на гречку уже не будут такими, как этим летом, и существенно вырастут. Если тенденция к сокращению посевов сохранится и в следующем году, цены могут снова достичь трехзначных чисел, как это было в конце 2022 и в начале 2023 года.

Цены на гречку в супермаркетах

По информации OBOZ.UA, на 26 августа средняя цена гречки в супермаркетах составляет 28,49 гривен за килограмм. В некоторых торговых сетях ее можно приобрести по:

Metro – 26,90 грн/кг;

Auchan – 24,90 грн;

Novus – 27,89 грн;

Megamarket – 34,30 грн.

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