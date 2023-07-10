Просто оставьте на ночь: Как сделать мороженое на любой вкус из йогурта

Иногда мы все любим вкус мороженого, но почему бы не попытаться приготовить его самостоятельно из магазинного йогурта? Этот метод очень прост и не требует специального оборудования.

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Вот несколько простых шагов, которые помогут вам приготовить мороженое из магазинного йогурта:

Выберите любимый йогурт. Вы можете выбрать йогурт с любыми вкусами или приложениями, которые вам нравятся. К примеру, фруктовый йогурт или йогурт с кусочками шоколада; Снимите крышку с йогурта и вставьте в нее палочку. Если в йогурте нет палочки, используйте обычные деревянные палочки для мороженого, которые можно приобрести в супермаркете; Положите йогурт с палочкой в морозильную камеру морозильной камеры. Убедитесь, что йогурт стоит вертикально и палочка захвачена в йогурте на достаточную глубину; Оставьте йогурт в морозильной камере на ночь или в течение примерно 6-8 часов, чтобы он замерз; На следующий день извлеките йогурт из морозильной камеры. Используйте деревянную палочку для того, чтобы выдрать мороженое из контейнера; Украсьте свое мороженое по желанию. Вы можете добавить свежие фрукты, кусочки шоколада, орешки или другие любимые ингредиенты.

То есть, если вы хотите наслаждаться своим домашним мороженым, приготовленным из магазинного йогурта на любой вкус, достаточно лишь оставить йогурт с палочкой в морозильнике на ночь, и на следующий день вы получите свежее и вкусное мороженое. Экспериментируйте со вкусами йогурта и приложениями, чтобы найти любимую комбинацию. Приятного аппетита!

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