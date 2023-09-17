Простой и бюджетный лайфхак: зачем в стиральную машинку класть влажную салфетку

Для более качественной и эффективной стирки есть разные народные лайфхаки. К примеру, к вещам в стиральной машине можно добавить влажную салфетку.

Об этом сообщили в Pixel. Ворс и шерсть могут оставаться на одежде после стирки, что делает его непривлекательным и неприятным в ношении. Кроме того, ворс может скапливаться в барабане стиральной машины, что может привести к поломке.

В частности, влажная салфетка, помещенная в барабан стиральной машины, притягивает к себе весь ворс и шерсть, которые есть на одежде. Это происходит потому, что влажная салфетка становится центром тяжести для мелких частиц.

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Перед тем как положить в барабан влажную салфетку вместе с одеждой, нужно знать определенные нюансы:

Одну и ту же салфетку можно использовать только однократно.

Также нужно использовать именно влажные салфетки. Изделия из ткани для такого лайфхака не подходят.

Салфетки должны быть крепкими.

Не стоит класть в барабан стиральной машины больше трех влажных салфеток.

Таким образом, после того, как вы положили к барабану стиральной машины грязные вещи, добавьте туда влажную салфетку. После этого запустите стирку в обычном режиме.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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