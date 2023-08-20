Простой способ, как с помощью мела и мыла избавиться от муравьев в доме

Летом вероятно каждый сталкивается с проблемой, когда муравьи заползают в дом и начинают атаковать места, где вы храните продукты. Чтобы избавиться от муравьев в квартире, не нужны дорогие и токсичные пестициды. Можно попробовать обычные домашние средства и муравьев в доме больше не будет.

Как сообщает Аpartmentguide.com, муравьев можно отпугнуть с помощью природных репеллентов. И это будут простые способы избавиться от этих надоедливых насекомых.

Можно использовать уксус, который следует смешать с водой в равных пропорциях и натереть раствором пол и столешницы. Запах будет сильным и насекомые будут убегать из дома

Корица также может отпугнуть муравьев. Посыпьте порошком корицы подоконники, плинтусы или дверные проемы, чтобы предотвратить проникновение муравьев в дом. Или вместо корицы используйте черный молотый перец.

Как известно, муравьи используют запах как средство навигации. Проведя линию мелом там, где вы заметили муравьев, вы нарушите их путь и запутаете их, и они уйдут.

Мыло для рук тоже способно отвадить насекомых – смешайте его с горячей водой и поместите в пульверизатор. Вы можете использовать эту смесь для опрыскивания столешниц, подъездов или других мест, где вы заметили маршировку муравьев.

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Кофейная гуща также дезориентирует насекомых – посыпьте ее под входную дверь, на подоконниках, у плинтусов и насекомых, которые не переносят резких запахов, не заберутся в дом.

Также в борьбе с муравьями помогут цитрусовые корки – из лимонов, лаймов, грейпфрутов или апельсинов. Поместите кожуру цитрусовых вокруг мест, где вы найдете муравьев, чтобы отпугнуть их. Для дополнительной меры используйте чистящие средства с естественным цитрусовым ароматом, чтобы протереть эти участки.

Эксперты советуют в борьбе с муравьями не забывать прятать остатки пищи или продукты, чтобы не привлекать их в дом. Герметически закрывайте крупу и сахар. Поместите фрукты в пластиковые контейнеры, чтобы муравьи не могли попасть в пищу.

Предлагаем узнать простые способы, как отпугнуть мышей от дома.

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