Действенные способы избавиться от мышей, не убивая их (видео)

Перед похолоданием до наступления осени мыши ищут способы найти укрытие, и часто этим укрытием становится дом. Чтобы избавиться от вредителей с приусадебного участка и помешать им устроить гнезда в вашем доме, есть несколько гуманных способов отвадить грызунов.

Как сообщает Аpartmentguide.com, можно использовать масло перечной мяты. У мышей очень чувствительные носы, и запах мяты для них слишком сильный. Следует просто взять ватные диски и смочить их в масле, затем нужно разложить их по углам комнат и в шкафчиках, чтобы отвадить грызунов.

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Подобно запаху мяты, мышам не нравится запах гвоздики. Положите гвоздику в места, где наиболее часто встречаются мыши. Это отпугивает их от проникновения в ваш дом.

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Алюминиевая фольга – недорогой и простой способ избавиться от проблем с мышами. Просто возьмите алюминиевую фольгу и сверните ее в шарики. Разместите их там, где мыши могут проникнуть в дом. Шорох фольги отпугивает грызунов.

Еще один простой способ избавиться от мышей – репелленты. Все, что вам нужно сделать, это распылить репеллент в любом месте, где вы заметили мышей, и они исчезнут. Хотя некоторые репелленты не содержат токсинов, лучше надевать перчатки, чтобы быть в безопасности.

Предлагаем узнать, как навсегда отвадить грызунов от дома.

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