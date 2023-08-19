Дієві способи позбутися мишей, не вбиваючи їх (відео)

Перед похолоданням до настання осені миші шукають способів знайти укриття, і зачасту цим укриттям стає будинок. Щоб позбутися шкідників з присадибної ділянки та завадити їм влаштувати кубла у вашій оселі, є кілька гуманних способів відвадити гризунів.

Як повідомляє Аpartmentguide.com, можна використати олію м'яти перцевої. Миші мають дуже чутливі носи, тож запах м’яти для них занадто сильний. Варто просто взяти ватяні диски та змочити їх в олії, потім треба розкласти їх по кутках кімнат та у шафках, щоб відвадити гризунів.

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Подібно до запаху м’яти, мишам не подобається запах гвоздики. Покладіть гвоздику в місця, де найчастіше зустрічаються миші. Це відлякає їх від проникнення у вашу оселю.

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Алюмінієва фольга – недорогий і простий спосіб позбутися проблем з мишами. Просто візьміть алюмінієву фольгу та згорніть її у кульки. Розмістіть їх там, де миші можуть проникнути в оселю. Шарудіння фольги відлякає гризунів.

Ще один простий спосіб позбутися мишей – репеленти. Все, що вам потрібно зробити, це розпорошити репелент у будь-якому місці, де ви помітили мишей, і вони зникнуть. Хоча деякі репеленти не містять токсинів, краще надягати рукавички, щоб бути в безпеці.

Пропонуємо дізнатися, як назавжди відвадити гризунів від оселі.

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