Простые подручные средства, которые лишат туалет неприятных запахов

Если из вашего туалета время от времени начинают появляться неприятные запахи, хотя вы следите за его чистотой, это может означать, что грязь накопилась в канализационных трубах и пора проводить "экстренную чистку".

И если вы не любите использовать агрессивные химические средства, можно воспользоваться содой, солью и уксусом. Для этого нужно засыпать 1/2 стакана соли и 6 столовых ложек соды в унитаз, а затем залить стаканом уксуса. Через 20-30 минут сода и соль под действием уксуса должны уничтожить грязь и известковые отложения из труб и запах исчезнет.

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Если вы хотите ароматизировать воздух в туалетной комнате натуральными средствами, можно попробовать использовать растительный уголь. Оно обладает способностью поглощать неприятные запахи. Просто поместите несколько целых угольков или порошок в миску, тканевый мешочек или старый нейлоновый чулок и поставьте в туалетной комнате. Через сутки уголь нужно заменить "свежим".

Пищевая сода будет действовать так же как уголь. Однако он способен не только поглощать ароматы, но и нейтрализовать их. Всыпьте столовую ложку соды в унитаз, такое же количество соды всыпьте в сливной бачок. А для конечного результата насыпьте соду на блюдце и поставьте около унитаза.

Молотый кофе тоже способен ароматизировать помещение. Просто насыпьте ее в небольшую емкость и поставьте в туалет.

Можно использовать и цедру цитрусовых. Просто положите несколько высушенных апельсиновых или лимонных шкурок в тканевый мешочек и поставьте его в угол туалета, чтобы освежить воздух. Вы можете добавить в цедру корицу или мускатный орех для усиления аромата.

Напомним, чтобы ваш унитаз был не только чистым, но и продезинфицированным, можно время от времени использовать бытовую химию, которая уничтожает микробы и помогает его отбелить. Если у вас есть аллергические реакции на различные бытовые средства, можно воспользоваться и "народными" способами.

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