Простые способы избавиться от запаха пота, если нет дезодоранта для подмышек

Если вы с утра после душа заметили, что ваш дезодорант для подмышек кончился, не стоит сразу бежать в магазин. Некоторые подручные средства способны справиться с запахом пота не хуже специальных антиперспирантов.

Первое, на что стоит обратить внимание, есть ли у вас перекись водорода. Это средство не спасет от потоотделения, но если вы вспотеете, то запах пота не появится в течение нескольких часов. Просто смочите ватный диск перекисью и протрите область под мышками.

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Возможно, у вас есть антисептическое мыло или даже обычный антисептик для рук. Они тоже способны на время блокировать бактерии, заставляющие пот плохо пахнуть.

Спасти может и детская присыпка или тальк. Эти средства нейтрализуют лишнюю влагу и поглотят неприятный запах. Их наносят на кожу тонким слоем.

Лимонный сок – он уменьшит потоотделение и устранит неприятный запах.

Настой из ромашки и соды – 50 г ромашки заварите в литре воды, охладите в течение часа и добавьте столовую ложку соды. Этим раствором можно протирать места повышенной потливости на теле.

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