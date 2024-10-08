Проверка военно-учетных документов: в ТЦК напомнили все особенности

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ в бумажном виде или его электронную версию, а также документ, подтверждающий личность.

В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили о ключевых моментах проверки военно-учетных документов. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Документы в "Резерв+"

Электронный военно-учетный документ предоставляет возможность уполномоченным представителям ТЦК и СП, Нацполиции, Госпогранслужбы сканировать его с помощью различных устройств (телефонов, планшетов), поддерживающих приложение Резерв+ и оснащенных камерой.

Стоит заметить, что электронный документ считается действительным только при наличии QR-кода, без которого его использование невозможно.

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Непригодность QR-кода к считыванию техническими устройствами является причиной для отказа в подтверждении военно-учетного документа в электронном виде.

"Право на проверку военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у резервистов и военнообязанных по мобилизации предоставляется представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченным вручать повестки", – говорится в сообщении.

Проверка документов

Проверка военно-учетного документа (как в электронной форме, так и в бумажном виде) у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может проводиться:

в пограничной полосе;

в контролируемых пограничных зонах, а также на пунктах пропуска через государственную границу Украины – сотрудниками подразделений пограничной охраны или их структурных отделов Государственной пограничной службы;

в местах проживания, работы, учебы, общественных местах, зданиях и сооружениях, где собирается большое количество людей, а также на блокпостах – уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или работниками полиции.

"В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан к воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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