Прожорливый слизень, полностью поедающий гриб, попал на видео

Слизни – это беспозвоночные животные, принадлежащие к классу брюхоногие моллюски. Они обладают мягким телом, которое покрыто слизью.

Это травоядные животные, питающиеся растениями. Они используют свою радулу, являющуюся ртом с расположенными на ней зубчиками, чтобы разрезать пищу на мелкие кусочки. Слизни могут питаться листьями, стеблями, цветами, плодами и семенами.

Читайте также: Четыре натуральных средства, которые спасут огород и сад от улиток

Между тем один из пользователей соцсетей снял на видео слизня, который поедал грибы. И делал он это довольно забавно: скользкое существо в считанные секунды проглотило сначала шапочку гриба, а затем и его ножку.

"Мне нравится, как он обязательно съедает весь стебель. Он маленький пылесос. Обжорство, которое гриб вызывает у этого слизня, – это то, что картофель фри делает со мной", — прокомментировали это видео подписчики автора.

Предлагаем узнать о натуральных средствах, которые помогут избавиться от улиток в саду и огороде.

Напомним, улитки и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!