Прыгающие пятиэтажки: антарктический научный центр показал любовные игры китов (уникальное видео)

Украинским полярникам, работающим в Национальном антарктическом научном центре в Антарктиде, удалось снять редкие кадры – прыжки горбатых китов.

Видео опубликовано на странице центра в Facebook. Полярники отмечают, что им удалось запечатлеть уникальное зрелище, "которое даже не каждый исследователь может наблюдать за год в Антарктиде".

Ученые говорят, что взрослые особи горбатых китов могут быть до 15 метров в длину. "Это примерно, как 5-этажный дом. Так что представьте: сидите вы в челноке посреди океана, ждете удачного момента, чтобы сфотографировать узор на хвосте горбуна для его идентификации, а тут перед вами выпрыгивает "китовая пятиэтажка", – добавили в центре.

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Относительно причин таких скачков исследователи считают, что они таким образом либо пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, либо пытаются общаться между собой.

"В теплых водах, где киты живут зимой и размножаются, это также может быть частью "любовных игр". То есть ухаживание за самками или отпугивание конкурентов. Но это лишь гипотезы, потому что мы до сих пор очень мало знаем об этих крупнейших животных планеты, почти истребленных человеком во время китобойного промысла", – говорят исследователи.

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