Психологи назвали 7 признаков, указывающих на то, что вы хорошие родители

Обычно люди путают признаки правильного воспитания с такими показателями, как количество прочитанных ребенком книг, правильное питание или успехи в обучении и спорте. Однако подлинное воспитание состоит в других аспектах.

Об этом пишет Ukr.media.

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Существует 7 признаков правильного воспитания ребенка:

Ребенок открыто выражает свои эмоции перед родителями, не опасаясь проявлять гнев, уныние или страх. Это говорит о том, что она испытывает эмоциональную поддержку от родителей. Родители признают свои ошибки и не критикуют ребенка за его чувства или мысли. Они создают атмосферу открытости и признательности за честность ребенка. Ребенок обращается к родителям, когда ему больно или возникают проблемы. Это говорит о том, что она верит и доверяет своим родителям. Родители позволяют ребенку свободно обсуждать свои мысли и чувства, не опасаясь реакции родителей. Родители не критикуют ребенка и не накладывают на него ярлыки, но пытаются сосредоточиться на конкретных поступках и их последствиях. Родители поддерживают и поощряют ребенка в развитии его талантов и интересов, но не пытаются удовлетворить свои собственные амбиции через него. Родители устанавливают границы и ограничения, чтобы обеспечить безопасность ребенка, но делают это обоснованно и с пониманием его потребностей.

Это признаки подлинного воспитания, основанного на любви, поддержке и открытости.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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