Психологи объяснили, что такое 'воскресный синдром' и как с ним справиться

К концу воскресенья примерно 78% людей испытывают так называемый "воскресный невроз", который может выражаться в различных формах, от незначительного дискомфорта до физических симптомов, таких как головная боль, бессонница и тошнота. Однако с этим можно бороться.

Об этом пишет Ukr.media.

Почему возникает это чувство? Его причины многообразны. Среди них:

Ощущение потери времени и возможностей

Утро пятница часто выглядит более надежно, поскольку перед ней выходные. Однако выходные быстро пролетают, и вы начинаете чувствовать, что не успели ни отдохнуть, ни совершить что-нибудь полезное. Эта спешка может вызвать чувство вины.

Утрата контроля

В выходные многие забывают о здоровом образе жизни, едят неоправданно много, употребляют алкоголь и ломают свои привычки. Это может вызвать чувство вины и недовольство.

Утрата стабильности

В будни ваша жизнь может быть распланированной и удобной, а выходные разрушают этот порядок и оставляют вас со свободным временем, которым вы не знаете, как использовать. Это может вызвать нерешительность и чувство суеты.

Предчувствие негатива

На контрасте с выходными вы бессознательно напоминаете себе все негативные моменты рабочей недели, когда приближается понедельник.

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Для преодоления этого состояния важно:

Выяснить, что именно пугает вас по поводу следующего понедельника и определить конкретные причины тревоги.

Попытаться разгрузить воскресенье от домашних хлопот, оставив лишь неотложные дела.

Сменить расписание или перенести самые неприятные обязанности на другой день.

Минимизировать рабочие контакты и не просматривать рабочую почту на выходных.

Составить план действий относительно беспокоящих вас задач.

Избегать ломки режима во время выходных и соблюдать разумные ограничения.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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