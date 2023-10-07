Психологи объяснили, что такое "воскресный синдром" и как с ним справиться
К концу воскресенья примерно 78% людей испытывают так называемый "воскресный невроз", который может выражаться в различных формах, от незначительного дискомфорта до физических симптомов, таких как головная боль, бессонница и тошнота. Однако с этим можно бороться.
Об этом пишет Ukr.media.
Почему возникает это чувство? Его причины многообразны. Среди них:
Ощущение потери времени и возможностей
Утро пятница часто выглядит более надежно, поскольку перед ней выходные. Однако выходные быстро пролетают, и вы начинаете чувствовать, что не успели ни отдохнуть, ни совершить что-нибудь полезное. Эта спешка может вызвать чувство вины.
Утрата контроля
В выходные многие забывают о здоровом образе жизни, едят неоправданно много, употребляют алкоголь и ломают свои привычки. Это может вызвать чувство вины и недовольство.
Утрата стабильности
В будни ваша жизнь может быть распланированной и удобной, а выходные разрушают этот порядок и оставляют вас со свободным временем, которым вы не знаете, как использовать. Это может вызвать нерешительность и чувство суеты.
Предчувствие негатива
На контрасте с выходными вы бессознательно напоминаете себе все негативные моменты рабочей недели, когда приближается понедельник.
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Для преодоления этого состояния важно:
- Выяснить, что именно пугает вас по поводу следующего понедельника и определить конкретные причины тревоги.
- Попытаться разгрузить воскресенье от домашних хлопот, оставив лишь неотложные дела.
- Сменить расписание или перенести самые неприятные обязанности на другой день.
- Минимизировать рабочие контакты и не просматривать рабочую почту на выходных.
- Составить план действий относительно беспокоящих вас задач.
- Избегать ломки режима во время выходных и соблюдать разумные ограничения.
Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.
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