Путешествие по времени? В куске скалы из мелового периода обнаружили современный молоток

В июне 1936 года Эмма Зейди Хан и ее муж Макс Эдмонд Хан во время прогулки по Ред-Крику, Лондон, штат Техас, обнаружили неожиданную находку – кусок дерева, торчавший из древней скалы. Еще интереснее стало потом, когда через 10 лет их сын разбил эту скалу и обнаружил внутри не что иное, как современный молоток.

Эта неожиданная находка привлекла внимание не только любителей археологии, но и приверженцев креационизма. Карл Бо, сторонник теории "Молодой Земли", утверждал, что скала вокруг молота относится к меловому периоду, а это, по его предположениям, означало, что такой современный артефакт не мог бы попасть туда, например, 100 миллионов лет назад.

Для Бо эта находка стала основанием уточнить теорию эволюции, которую он считал неправильной. Вопрос о том, как современный молоток может быть в такой древней формации, не находили ответов, пишет IFLScience.

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Однако ответ на эту загадку нашел геолог Глен Дж. Кубан. Он отметил, что сама скала не является ордовицкой, а значит, молоток не попал туда во время мелового периода. Минералы в растворе могут затвердеть вокруг объекта, впущенного в трещину или оставленного на земле, что привело к образованию этой неожиданной каменной формации.

Хотя находка не стала доказательством существования Флинстоунов, она остается увлекательным примером того, как артефакты могут переходным образом попасть в древние образования.

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