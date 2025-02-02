Путешествие в Европу с 'Укрзализныцей': цены на билеты и популярные направления поездов

В прошлом месяце "Укрзализныця" ввела в эксплуатацию три новых поезда, курсирующих в Европу. Теперь украинцы могут выбирать из 20-ти международных маршрутов для путешествий.

Информацию о международных поездах и ценах на билеты можно найти на официальном сайте "Укрзализныци".

Международные поезда из Украины

Сейчас украинцы могут путешествовать поездами из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в города Польши, Молдовы, Австрии и Венгрии.

Цены на билеты в Польшу:

Киев – Варшава – 76,20 евро

Киев – Хелм – 44,80 евро

Киев – Перемышль – 44,80 евро (I класс), 31,20 евро (II класс)

Киев – Перемышль (поезд) – 47,90 евро

Харьков – Хелм – 56,90 евро

Днепр – Хелм – 59,59 евро

Харьков – Перемышль – 58,40 евро

Запорожье – Перемышль – 60,10 евро

Одесса – Перемышль – 49,10 евро

Рава-Русская – Варшава – 29,60 евро (I класс), 26,40 евро (II класс)

Львов – Перемышль – 15,80 евро (I класс), 10,80 евро (II класс)

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Цены на билеты в Венгрию:

Киев – Будапешт – 67,30 евро

Львов – Будапешт – 49,90 евро

Мукачево – Будапешт – 25,00 евро

Чоп – Будапешт – 35,50 евро (I класс), 23,60 евро (II класс)

Цены на билеты в Австрию:

Киев – Вена – 89,60 евро

Львов – Вена – 71,20 евро

Чоп – Вена – 70,30 евро (I класс), 43,90 евро (II класс)

Цены на билеты в Молдову:

Киев – Кишинев – 2 0192,91 грн (плацкарт), 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львов – Кишинев – 3 965 грн (купе)

В декабре 2024 года был открыт новый поезд Киев – Будапешт. Также в столицу Венгрии можно добраться из Львова, Мукачево и Чопа. Цены на билеты варьируются от 25 до 67 евро.

Ранее мы рассказывали о новой услуге от "Укрзализныци" в скоростных поездах.

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