Путешествие в Европу с "Укрзализныцей": цены на билеты и популярные направления поездов
В прошлом месяце "Укрзализныця" ввела в эксплуатацию три новых поезда, курсирующих в Европу. Теперь украинцы могут выбирать из 20-ти международных маршрутов для путешествий.
Информацию о международных поездах и ценах на билеты можно найти на официальном сайте "Укрзализныци".
Международные поезда из Украины
Сейчас украинцы могут путешествовать поездами из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в города Польши, Молдовы, Австрии и Венгрии.
Цены на билеты в Польшу:
- Киев – Варшава – 76,20 евро
- Киев – Хелм – 44,80 евро
- Киев – Перемышль – 44,80 евро (I класс), 31,20 евро (II класс)
- Киев – Перемышль (поезд) – 47,90 евро
- Харьков – Хелм – 56,90 евро
- Днепр – Хелм – 59,59 евро
- Харьков – Перемышль – 58,40 евро
- Запорожье – Перемышль – 60,10 евро
- Одесса – Перемышль – 49,10 евро
- Рава-Русская – Варшава – 29,60 евро (I класс), 26,40 евро (II класс)
- Львов – Перемышль – 15,80 евро (I класс), 10,80 евро (II класс)
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Цены на билеты в Венгрию:
- Киев – Будапешт – 67,30 евро
- Львов – Будапешт – 49,90 евро
- Мукачево – Будапешт – 25,00 евро
- Чоп – Будапешт – 35,50 евро (I класс), 23,60 евро (II класс)
Цены на билеты в Австрию:
- Киев – Вена – 89,60 евро
- Львов – Вена – 71,20 евро
- Чоп – Вена – 70,30 евро (I класс), 43,90 евро (II класс)
Цены на билеты в Молдову:
- Киев – Кишинев – 2 0192,91 грн (плацкарт), 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
- Львов – Кишинев – 3 965 грн (купе)
В декабре 2024 года был открыт новый поезд Киев – Будапешт. Также в столицу Венгрии можно добраться из Львова, Мукачево и Чопа. Цены на билеты варьируются от 25 до 67 евро.
Ранее мы рассказывали о новой услуге от "Укрзализныци" в скоростных поездах.
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