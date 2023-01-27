путин готовит новое наступление в феврале-марте – Bloomberg

россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года. Об этом пишет зарубежное издание со ссылкой на людей, близких к президенту россии.

В материале Bloomberg отмечается, что путин верит в победу россии. Якобы агрессор уверен, что россия сможет вернуть инициативу после стольких месяцев потерь.

По мнению собеседников, владимир путин планирует принуждать Украину и ее партнеров к перемирию. В то же время собеседники уточняют, что речь идет о временном перемирии, которое оставило бы россии контроль над оккупированными территориями.

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"Это москве нужно, чтобы выиграть время для восстановления своих сил. Однако надеяться, что Киев и его партнеры пойдут на такое перемирие, — это неудачная идея", - отмечает Bloomberg.

По мнению аналитиков, неизвестно, хватит ли ресурсов у россии для такого наступления. Утверждается, что путин готовит россию к длительной войне.

Издание отмечает, что весной в россии могут произвести новую волну мобилизации.

По мнению американских чиновников, на которых ссылается Bloomberg, хотя партнеры Украины наращивают поставки оружия, но тяжелые атаки россии на фронте, например под Бахмутом, истощили украинские силы и подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах.

В то же время за период полгода армия россии смогла захватить только один небольшой город, поплатившись огромными потерями. В то же время украинские войска неизменно удивляют союзников и наблюдателей своими успехами в борьбе с оккупантами.

Какая ситуация на фронте

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 124 710 человек.

Напомним, что издание Financial Times назвало причину, по которой путин втянул свою страну в войну.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого последующего наступления оккупантов.

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