'путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия' - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин начал новые наступательные операции против Украины. По его мнению, это заметно из количества дополнительных сил, которые Россия перебрасывает на восток Украины.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает "Европейская правда". Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину до конца развязанной путиным войны.

"Почти через год после вторжения пути не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что для Украины, прежде всего, важна поддержка на поле боя.

"Скорость спасет жизнь. Если пути выиграют в Украине, это станет сигналом для авторитарных государств в мире", – заявил генсек НАТО.

Он также считает, что то, с какой интенсивностью происходят бои на востоке Украины, свидетельствует о новом наступлении России.

"Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности в поставке Украине оружия, оборудования, запчастей. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней мы спасем и проложим путь к мирному разрешению конфликта", - считает генсек НАТО.

Отметим, что в украинской разведке сообщили, что в России недостаточно ресурсов для того, чтобы начать новое полномасштабное вторжение.