Путина готов к переговорам с Зеленским, однако есть условие – Песков

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, юридическая фиксация возможных договоренностей должна учитывать "вероятность обжалования легитимности Зеленского".

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

Об этом сообщает Telegram-канал " Вы слушали маяк ", который публикует аудиокомментарий Пескова. Пресссекретарь президента РФ утверждает, что Путин не раз выражал готовность к переговорам, если в этом будет необходимость. В то же время он подчеркнул, что официальное закрепление любых соглашений нуждается в "серьезном обсуждении" из-за возможности сомнений в легитимности Зеленского.

"Путин неоднократно заявлял, что при необходимости готов к переговорам с Зеленским. Однако юридическая фиксация договоренностей требует детального обсуждения, учитывая реальность, в которой возможно обжалование легитимности самого Зеленского."

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

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