'Путина в Стамбуле нет, мы же не можем бегать по всему миру, и искать его', - Зеленский о встрече в Стамбуле

Около 12:00 четверга, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча была закрыта для прессы и длилась почти три часа.

Как заявила прессслужба Офиса президента, по итогам разговора будут определены дальнейшие дипломатические шаги "ради полного и безусловного прекращения огня, достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности". Судьба переговоров Украины с Россией пока не определена.

В первом комментарии журналистам после поздравления с встретившими его в аэропорту турецкими чиновниками Зеленский отметил, что Украину представляет делегация на самом высоком уровне. В Турции находится не только он, но представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Главного управления разведки и Службы внешней разведки, Службы безопасности, военное руководство.

"Чтобы принимать какие-либо решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру", – объяснил Зеленский.

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Он заявил, что уровень российской делегации ему пока официально не известен.

"Но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский. Мы будем думать, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – сказал глава государства. Он добавил, что нужно выяснить, какой мандат есть у представителей РФ и "могут ли они вообще что-либо решать".

Позже, после встречи двух президентов, стало известно, что Украина ограничила до минимума участие в переговорах с российской стороной из-за отсутствия российского диктатора Владимира Путина. Делегация приедет в Стамбул, но без топ-чиновников. Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Но начальнику Генштаба, пока, Председателю службы безопасности и еще нескольким людям, которые в нашей делегации, которые сейчас со мной приехали, и соответственно мне, тоже нечего делать, потому что Путин не прилетел пока, или совсем, никто этого не знает", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава российской делегации в Турции Владимир Мединский заявил, что не исключает компромиссов в переговорах.

Ранее мы говорили, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле.

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