Пьяный актер Остап Ступка совершил ДТП с пострадавшими в Киеве (фото)

В Киеве пьяный водитель внедорожника Range Rover въехал в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в котором сидел 38-летний мужчина. Жертву наезда госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Как выяснили СМИ, за рулем Range Rover находился 55-летний народный артист Украины Остап Ступка. Авария произошла вечером 4 апреля по улице Федорова в Голосеевском районе столицы.

В сообщении киевской полиции отмечается: "Водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина, 1984 года рождения. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное автосредство. Во время проверки его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле".

Правоохранители утверждают, что задержали виновника аварии на месте.

"По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Актеру за совершенное грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в конце марта в Хмельницкой области произошло ДТП на заснеженной трассе. Автобус маршрута "Варшава-Одесса", перевозивший 25 пассажиров, опрокинулся в кювет.

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