Пять мест в доме, где не стоит держать вазоны

Куда нельзя ставить цветы дома и почему – плохие места в квартире для вазонов

Комнатные растения добавляют атмосферу и свежесть в помещении. Они создают положительную энергетику, если правильно их расставить.

В любом частном доме или квартире нужно найти правильные места, чтобы цветы приносили пользу и не навредили вам. Есть пять мест, где не стоит этого делать.

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1. Спальня. У кровати комнатных растений не стоит ставить, поскольку они могут вызвать дискомфорт. Вазон можно опрокинуть, или он будет издавать резкий запах.

В спальне не стоит ставить такие цветы, как монстера и кактусы, "питающиеся" энергетикой своих владельцев.

2. Рабочий стол. Ставить комнатные растения у рабочего места – плохая идея. Это будет отвлекать и мешать сосредоточиться. Растениям же повредит пересушенный воздух.

3. Детская комната. Вазоны не должны стоять на полу, где проводят игровое время дети.

4. Шкаф. Не стоит ставить цветы на высокий шкаф, поскольку это не очень комфортно для ухода и условия не подойдут всем растениям.

5. Дверь и окна. Не нужно ставить горшки с цветами между двумя дверями или между дверями и окном на прямой линии. Так растениям не хватит света и их могут повредить сквозняки.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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