П'ять місць у домі, де не варто тримати вазони

Кімнатні рослини додають атмосфери та свіжості у приміщенні. Вони створюють позитивну енергетику, якщо правильно їх розставити.

У будь-якому приватному будинку або квартирі треба знайти правильні місця, щоб квіти приносили користь та не нашкодили вам. Існують п'ять місць, де не варто цього робити.

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1. Спальня. Біля ліжка кімнатних рослин не варто ставити, оскільки вони можуть спричинити дискомфорт. Вазон можна перекинути, або він видаватиме різкий запах.

У спальні не варто ставити такі квіти, як монстера та кактуси, які "живляться" енергетикою своїх власників.

2. Робочий стіл. Ставити кімнатні рослини біля робочого місця – погана ідея. Це буде відволікати та заважатиме зосередитись. Рослинам ж зашкодить пересушене повітря.

3. Дитяча кімната. Вазони не повинні стояти на підлозі, де проводять ігровий час діти.

4. Шафа. Не варто ставити квіти на високу шафу, оскільки це не дуже комфортно для догляду та умови не підійдуть усім рослинам.

5. Двері та вікна. Не треба ставити горщики з квітами між двома дверима або між дверима і вікном на прямій лінії. Так рослинам не вистачатиме світла і їх можуть пошкодити протяги.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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