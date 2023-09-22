Сім кімнатних рослин, які допоможуть краще спати

Деякі кімнатні рослини принесуть не тільки свіжість та гармонію в дім. Вони навіть покращать сон і їх обов'язково треба тримати вдома.

1. Лаванда. Ця рослина має солодкий аромат та красивий колір, який освіжить житло, допоможе розслабитися та впоратися зі стресом, забезпечуючи гарний нічний сон.

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2. Гарденія – рослина з білими квітами, яка містить нейромедіатори ГАМК, які сприяють сну. Її треба тримати у добре освітленому місці.

3. Жасмін. Ця ароматна рослина знімає занепокоєння, заспокоїть нервову систему та покращить сон. Тримайте її поруч з ліжком.

4. Алое вера – це рослина, яка очищає повітря у будинку. Якщо повітря сильно забруднене, то на стеблах з'являться коричневі плями.

5. Англійський плющ – корисна рослина, яка може жити в холодних, тьмяно освітлених приміщеннях. Він може полегшувати симптоми деяких респіраторних захворювань, як-от астма, бронхіт чи алергія. Листя плюща містить молекулу сапонін, яка полегшує дихання, розріджує слиз, розслабляє м'язи дихальних шляхів. Будьте обережні, проте ця рослина може бути токсичною для дітей та домашніх тварин.

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6. Мирна Лілія – рослина з білими квітками, які привносять до кімнати нотку м'якості та відвертості. Вона очищає повітря, фільтруючи токсичні речовини, такі як бензол, трихлоретилен та токсини формальдегіду.

7. Валеріана – ця квітуча рослина потішить вас своїми декоративними квітами. Але її користь не тільки в естетичній стороні, але й в поглинанні токсинів, очищенні повітря та покращенні сну.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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