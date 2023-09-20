Три красиві кімнатні рослини, які не потребують особливого догляду

Кімнатні рослини з декоративним листям ідеально підходять для прикраси будинку. За деякими вазонами вкрай легко доглядати: їм потрібно мало води, а ще вони довговічні.

Крім цього, такі рослини мають здатність захищатися від паразитів та грибкових захворювань, які їх атакують. Відкрийте для себе ці три дуже стійкі кімнатні рослини, пише Sante Plus.

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Сансевієрія

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Сансевієрія або "тещин язик" – багаторічна рослина з вічнозеленим оливково-зеленим або строкатим листям, тобто з жовтою окантовкою. Цю сукулентну рослину можна вирощувати як у горщиках, так і в кашпо. Крім прикраси вашого інтер'єру, сансевієрія ефективно очищає повітря. Дійсно, завдяки своїм очищаючим властивостям цей вазон може поглинати токсини, такі як бензол, який виділяється з фарб і лаків, або трихлоретилен, який виділяється з деяких засобів для чищення.

Як доглядати за сансевієрією? Тримайте її подалі від протягів та джерел тепла, таких як батареї або радіатор. Поливайте рослину тільки тоді, коли ґрунт висох. Ця сукулентна рослина має здатність утримувати воду завдяки своїм м'ясистим тканинам. Саме тому взимку потрібно скоротити полив.

Що стосується субстрату, виберіть ґрунт для кактусів, змішаний з невеликою кількістю піску. Сансевієрія дійсно любить піщаний і дренований грунт. Уникайте добрив рослини взимку. Ви можете легко розмножити сансевієрію живцями листя або розподілом грудок та кореневищ.

Сансевієрія може зазнавати нападу борошнистих червців. У цьому випадку очистіть листя ганчіркою, змоченою в мильному розчині, і промийте чистою водою.

Бокарнея

Бокарнея родом із Центральної Америки – невибаглива у догляді кімнатна рослина. Через масивний хобот її прозвали слоновою стопою.

Бокарнея – багаторічна сукулентна рослина з вічнозеленим листям. Росте повільне, а під час цвітіння дає красиві жовті або білі квіти. Ця рослина віддає перевагу нейтральному і кам'янистому грунту або грунту, що складається з перегною. Вона вимагає мало води. Насправді, їй потрібно до одного поливу на місяць.

У періоди сильної спеки можна трохи збільшити частоту поливу до двох разів на місяць. З іншого боку, взимку поливайте рослину тільки тоді, коли її листя засихає. Занадто велика кількість може призвести до гниття коріння. Ось чому на дно горщика бажано покласти глиняні кульки чи шар гравію. Це сприяє дренажу та запобігає гниття.

Якщо ви помітили, що на листі утворилася бавовняна маса, знайте, ваша бокарнея зазнала нападу щитівок. У цьому випадку вам необхідно обробити рослину якнайшвидше, щоб не заразити решту вазонів.

Пересаджуйте рослину приблизно кожні 3 роки. При пересадці замініть основний горщик на горщик трохи більшого розміру.

Аспідістра

Аспідістра – багаторічна рослина з вічнозеленим листям, родом з Японії та Китаю. Це одна з найстійкіших зелених рослин. Щобільше, вона настільки міцна, що англійці прозвали її "заводом із виробництва кованого заліза". Це прізвисько вазон отримав і через форму квіток у невеликих щитках.

Аспідистра ідеально підходить для будинків із недостатнім освітленням. Насправді, щоб процвітати, аспідістра потребує півтіні. Пряме сонце може обпекти листя. Влітку поливайте рослину двічі на тиждень. Взимку частоту слід зменшити. Насправді цієї холодної пори року поливайте аспідістру тільки кожні 2 тижні. Також бажано іноді обприскувати листя.

Вибирайте для рослини невапняну джерельну воду і не забувайте видаляти зайву воду із блюдця або горщика. Щоб забезпечити дренаж, оберіть горщик з отворами і покладіть на дно шар піску або гравію. Ця рослина також цінує дреновані та легкі ґрунти.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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