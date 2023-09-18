Шість ароматних кімнатних рослин, які прикрасять ваш будинок

Кімнатні рослини привносять нотку зелені та свіжості, не кажучи вже про те, що вони приносять користь для здоров'я. Ці рослини знезаражують довкілля, дбають про вас, прикрашають ваш інтер'єр.

Деякі вазони мають здатність ароматизувати ваш будинок. Видання Sante Plus запропонувало шість кімнатних рослин, які освіжать повітря та наповнять його тонким приємним ароматом.

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1. Лимонна меліса

Меліса із сімейства м'ятних видає лимонний аромат, якщо її потерти пальцями. Ця рослина також корисна для ароматизації салатів, соусів та навіть морозива. У вигляді настою меліса допомагає покращити сон та полегшити біль.

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2. Англійська лаванда

Ця фіолетова рослина з тисячею переваг має вишуканий запах, що нагадує нам про аромат свят і Провансу. У засушених квітах у мішках та в шафах лаванда покращить запах білизни та відлякає міль.

3. Білий жасмин

Ця рослина, відома як білий жасмин або квітучий жасмин, випромінює солодкий, тонкий літній аромат. У горщику жасмин цвіте у вологому сонячному місці.

4. Гарденія

Гарденія своїми вишуканими та ароматними квітами чудово прикрасить ваш інтер'єр. Рослина вимагає хорошого освітлення та двох поливів на тиждень.

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5. Лимонне дерево

На вашій терасі або балконі маленькі мініатюрні лимонні, апельсинові або інші цитрусові деревця поширять фруктовий аромат. Їм потрібне сонце та регулярний полив.

6. Герань. Ця рослина випромінює сильний аромат, особливо при дотику чи потиранні листя. Доступна в декількох варіантах ароматів, герань вимагає сонячного та просторого розташування.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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