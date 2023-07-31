Пять привычек, притягивающих бедность и несчастье

Что притягивает бедность и блокирует денежный поток – какие вещи приносят в дом бедность и несчастье

С древнейших времен люди верили в силу вещей и стихий. Поэтому и возникло много разных запретов и примет.

Некоторые привычки и поступки могут привлекать бедность и навлечь на долю беды. О чем идет речь, читайте в материале UAportal.

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1. Не собирайте хлам. Ненужные вещи притягивают отрицательную энергетику. Поэтому в таком жилище никогда не будут водиться деньги. От лишних предметов нужно избавляться, чтобы появилось место для новых.

2. Нельзя выносить мусор вечером. Согласно народным приметам, вместе с мусором вечером или ночью можно вынести и деньги. Поэтому после заката не рекомендуются такие действия.

3. Нельзя разбрасывать деньги по дому. Деньги любят порядок и уважительное отношение. Ни в коем случае их нельзя класть на обеденный стол, потому что так они не будут задерживаться. Также нельзя хранить вместе купюры и монеты.

4. Не давайте денег взаймы. Плохая идея, если вы решили дать взаймы вечером, когда Луна в фазе спада. Ведь тогда следует готовиться к финансовым потерям. Лучше всего отдавать одолженное на растущую Луну, тогда проблем с деньгами можно будет избежать.

5. Нельзя стоять на пороге. Порог считается порталом, и там не задерживается энергия. Поэтому вещь нельзя передавать через порог, особенно это касается денег.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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