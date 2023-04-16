Пять продуктов, которые никогда нельзя употреблять вместе с чаем

Что нельзя есть вместе с чаем – пять продуктов, которые лучше не брать к чаю

Не все продукты подходят для сочетания со временем, хотя мы привыкли употреблять вместе с этим напитком какую-нибудь выпечку, закуску или другие блюда. В частности, продукты с сильным запахом станут не лучшим "союзником" чая.

Диетологи рекомендуют проявлять осторожность и исключить ту пищу, которая не подходит для чаепития. Такие рекомендации помогут улучшить здоровье после чаепития.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Острые продукты или с резким запахом

Тонкий аромат чая может перебить продукты с высоким содержанием специй и сильным запахом. Также усложнится восприятие напитка. В частности речь идет о чесноке, остром соусе, луке, каре и чили.

Кислые продукты

Продукты с высокой кислотностью препятствуют усвоению полезных антиоксидантов, содержащихся в чае. По мнению диетологов, следует избегать употребления цитрусовых одновременно с чаем.

Молочные продукты

Молоко или сливки могут нейтрализовать полифенолы в чае и снизить их антиоксидантные свойства. Однако этот эффект менее выражен в черном чае.

Читайте также: Какие виды кофе наиболее полезны, а какие – самые вредные: объяснение диетолога

Продукты с избытком сахара

Если употреблять много сладостей, то это может вызвать скачок уровня сахара в крови. Поэтому лучше их употреблять в умеренном количестве.

Жареная или жирная пища

Жареная или жирная пища тяжело переваривается и вызывает чувство дискомфорта. Если же сочетать ее с чаем, то толку от напитка не будет.

Однако вы можете экспериментировать с различными сочетаниями времени. Найдите свою золотую середину и определите, что лучше всего подходит к вашим вкусовым рецепторам.

Напомним, чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо следить за своим рационом. UAPortal расскажет, на какие продукты следует обратить особое внимание, а от которых лучше отказаться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!