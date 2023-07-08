Пять простых методов узнать пароль от вай-фай
Узнать пароль от Wi-Fi сети может стать проблемой, когда вам нужно подключить новое устройство к сети, а вы его не помните. Однако существует несколько способов просмотра пароля на вашем телефоне или компьютере, о которых мы расскажем в этой статье.
Просмотр пароля на Wi-Fi роутере
Самый простой способ узнать пароль от Wi-Fi – перевернуть роутер и просмотреть этикетку на его задней панели. На этой этикетке, рядом с SSID, обычно указаны логин и пароль для вашей сети. Также, как вариант, вы можете найти логин и пароль в инструкции к роутеру или на упаковке.
Указанный способ работает, если вы не изменяли пароль Wi-Fi. Но во многих случаях пользователи изменяют пароль на свой, поэтому существуют другие способы просмотра пароля.
Просмотр пароля на компьютере
Просмотреть пароль от сети Wi-Fi на компьютере или ноутбуке можно различными способами в зависимости от используемой операционной системы (Windows или MacOS).
Если установлена операционная система Windows, выполните следующие действия.
Щелкните значок Wi-Fi, расположенный в правом нижнем углу экрана.
Откройте "Настройка сети" и перейдите к разделу Wi-Fi.
Щелкните "Изменить параметры адаптера" - откроет панель управления сетями.
Найдите активное беспроводное подключение и нажмите кнопку "Просмотр статуса подключения".
В открывшемся окне статуса подключения выберите Свойства беспроводной сети.
На вкладке "Безопасность" найдите поле "Ключ безопасной сети". В этом поле скрыт пароль.
Нажмите "Показать символы", чтобы отобразить пароль, или измените его.
Просмотр пароля на телефоне Android
Если у вас телефон на базе операционной системы Android, есть два способа просмотра пароля Wi-Fi:
Откройте папку "data" на вашем телефоне, а затем перейдите к "misc" -> "Wi-Fi". В этой папке появится текстовый файл под названием "wpa_supplicant.conf". Откройте его и вы увидите список паролей, которые были использованы для подключения к роутеру.
Просмотр пароля на iPhone.
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Если вы владеете телефоном iPhone с версией iOS 16, просмотреть пароль Wi-Fi легко:
Зайдите в "Настройки" на iPhone.
Выберите раздел "Wi-Fi".
Нажмите имя сети Wi-Fi, к которой вы подключены.
В свойствах сети вы увидите опцию "Пароль".
Напомним, мы уже писали, куда следует ставить Wi-Fi роутер, чтобы сигнал был сильнее.
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